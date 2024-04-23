Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis, kayıplar konusundaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Haravgi gazetesi Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis’in kayıplarla ilgili gerçekleştirilecek 39’uncu Kayıplar Sevgi Maratonu çerçevesinde dün düzenlediği basın toplantısına yer verdi.

Habere göre Pantelidis açıklamasında 1964 ve 1974 kayıplarının bulunması için 2016 yılından bu yana bin 600’den fazla kazı yapıldığını söyledi.

Pantelidis, bin 45 kişinin kimliğinin belirlendiğini, buna ek olarak kimliği belirlenen diğer 212 kişinin ise ise ek listede yer aldığını veya savaş sırasında hayatını kaybedenler olduğunu ifade etti.

Mezarların ve kemik kalıntılarının aranmasının hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlarla ilgili olduğunu ifade eden Pantelidis, kaybedilen çok önemli bir zaman diliminden ve yıllardan da söz etti.