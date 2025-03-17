Ersen yaptığı yazılı açıklamada, “Empatiyle birbirimizi anlamaya çalışmalı, her iki toplumun da kaygılarını dikkate almadan bir sonuca varamayacağımızın farkında olmalıyız” diyerek, güvenlik, garantiler ve eşit egemenlik ilkelerinin altını çizerek, her iki toplumun da mutlu olacağı, sürdürülebilir bir çözüm için ısrarcı olunması gerektiği vurguladı.

Dünyadaki savaşlar, güç dengeleri, askeri gelişmeler ve liderlerin tutumları göz önüne alındığında, Türkiye'nin Avrupa Birliği açısından stratejik öneminin arttığının ve ilişkilerinin güçlendiğinin görüldüğünü söyleyen Ersen, yalnızca Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de adadaki varlığını, egemenliğini ve eşitliğini kabul ederek ilerlemesini umut ettiklerini belirtti. Ersen, “Avrupa Birliği, NATO ve ABD’nin mevcut uluslararası dengeler içinde Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğini düşünüyoruz. Yıllardır kapıyı çalan tehlikeyi görmezden gelen bu aktörler, dünyada hukuk tanımaz bir hal alan yeni düzenin Kıbrıs’a sıçramaması için harekete geçmeli” dedi.