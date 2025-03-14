DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alan etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert konuşmacı olarak yer aldı.

-Pehlivan: “KKTC ilk kez bir ortak alfabe çalışmasına dahil oldu”

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan açılışta yaptığı konuşmada, TDK Başkanı Prof. Dr. Mert’in, KKTC’deki dil bilgisine yaptığı katkılara değindi.

Pehlivan, Türk Cumhuriyetleri arasında KKTC’yi ilk kez bir ortak alfabe çalışmasına dahil etmesinden dolayı Mert’in ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

-Kılıç: “Alfabe birliği Türk dünyasında etkileşimi güçlendirecek”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, alfabe birliğinin, Türk dünyasında etkileşimi güçlendireceğini kaydetti.

Prof. Dr. Osman Mert’in liderliğinde yürütülen çalışmaların bu alanda önemli bir adım olduğunu ifade eden Kılıç, ortak alfabenin, kültürel mirasın sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sunacağını söyledi.

Dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kimlik ve birlik unsuru olduğunu dile getiren Kılıç, ortak alfabenin bilimsel, sanatsal ve ekonomik iş birliklerini de destekleyeceğini vurguladı.

-Konferans

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Prof. Dr. Mert, alfabede birlik sağlanmadan, diğer alanlarda birlik sağlanamayacağını ifade ederek, kültürün kelimelerle kodlandığını ve bu şekilde aktarıldığını belirtti.

Ortak alfabenin halkları birbirine yaklaştıracağını ifade eden Mert, KKTC’nin, Türk dünyasının bir parçası olduğunu söyledi. Türkçe’nin önemini, “Anadolu’dan Türkçe’nin çıkarılmasını hayal edin, yok oluruz.” diyerek, vurgulayan Mert, “Geçmişte nasıl devlet düzeyinde birlik sağlandıysa, şimdi de ortak alfabe ile birlik sağlanabilir.” şeklinde konuştu.

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’e plaket takdim etti.

-Ziyaret

Konferansın sonrasında Prof. Dr. Osman Mert, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, DAÜ hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Mert’i, DAÜ’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ziyarette karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.