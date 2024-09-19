Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, yılın dokuzuncu faiz kararını açıkladı.
TCMB Para Politikası Kurulu açıklamasında, “enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini” kaydetti.
Kurul açıklamasında, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.
Banka son beş aydır politika faizini yüzde 50'de sabit tutuyor.
Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar faizi yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyordu.
AA'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı da politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörmüştü.