Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanlarıyla yarın Türkiye ve Suriye arasındaki, ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım ve enerji konu başlıklarını ele almak üzere Şam'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bolat'ın 16-17 Nisan'da yapacağı ziyarette iş insanları, oda ve birlik başkanları da yer alacak.

Ziyarette, yeni süreçte Suriye'nin ekonomik kalkınmasında işbirliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin geliştirilmesi ve özgür Suriye'nin inşasına yönelik hazırlıklarda kurumlar arası koordinasyonun artırılması konularının görüşülmesi planlanıyor.

Ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım, finans ve bankacılık, müteahhitlik, enerji başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı ziyarette, Bolat da muhataplarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Bolat, ziyaret kapsamında, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.