Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin İİT DBK Dönem Başkanlığı kapsamında, 25 Ağustos'ta Cidde'deki İİT 21. Olağanüstü DBK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

TC Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, toplantı kapsamında İsrail'in Gazze'yi tümüyle işgal etmeye, iki devletli çözümü imkansız kılmaya ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik politikalarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesinin, sivil halkın korunması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması bakımından hayati önemde olduğunu ve İsrail'in, süren ateşkes çabalarını sabote etmeye devam ettiğini; uluslararası toplumun buna izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Halihazırda 57 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler'den (BM) sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olma özelliğine sahip olan İİT'nin, 5 gözlemci üyesi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland) bulunuyor.