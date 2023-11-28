Ukrayna İstihbarat Başkanı'nın Eşi, Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı Ukrayna İstihbarat Başkanı'nın Eşi, Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayacak ve yarın da sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın  28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, toplantı kapsamında "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.