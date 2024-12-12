TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Çarşamba günü yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, 8 ay önce başlayan "Ankara süreci" kapsamındaki diplomatik girişimlerin, "iş birliğine dayalı şekilde" uzlaşıyla sonuçlandığını duyurdu.

Afrika kıtasının doğusunda bulunan ve "Afrika boynuzu" ülkelerinden olan Somali ile Etiyopya arasında Yemen Denizi kıyılarında bulunan Somaliland bölgesi krizi yaşanıyordu.

Somali, Afrika Boynuzu'nda tanınmayan bir egemen devlet olarak bilinen Somaliland'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ancak Etiyopya, Ocak ayında Somaliland bölgesiyle bir mütabakat zaptı imzaladı.

Bunun ardından Somali, yapılan bu anlaşmayı ülkesinin toprak bütünlüğüne bir saldırı olarak nitelendirdi.

Türkiye, her iki ülke ile olan iyi ilişkileri bağlamında Etiyopya’nın resmi talebi üzerine "Ankara Süreci" adı verilen arabuluculuğu başlattı.

Ankara Süreci'ne atıfta bulunan Erdoğan, "Tüm süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Özellikle Ankara sürecinde önemli bir aşamaya geldik Böylece bir takım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk," diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında, mutabık kalınan ortak bildirinin bölgede işbirliği, ekonomik kalkınma ve refah sağlayacağına değindi.

İki ülke liderine de yapıcı tavırlarından dolayı teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Bundan sonra atacağımız adımları birlikte kararlaştırıp bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraberce hayata geçireceğiz," diye belirtti.

"Bu dünya hepimize yeter" sözleriyle barış ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri dile getirdi:

"Özellikle Etiyopya'nın denize açılma talepleri, doğrultusunda bugünkü yaptığımız ilk toplantıdan sonra bunun devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmud kardeşimin de gereken ilgi alakayla desteği vereceğine inanıyorum."