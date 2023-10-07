Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Erdoğan, genel başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

Kongreye yurt dışından gelen misafirleriyle görüşmeler yaptığını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın misafirleri ağırlamaya devam edeceğini söyledi.

Kongreyi alınlarının akıyla, partilerine yaraşır bir coşkuyla tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, kongrenin ülke, millet ve parti için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Kendisini bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördükleri için herkese şükranlarını sunan Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarını kutladı.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktıkları bu kutlu yolculukta çok ağır bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek bir taraftan ülkeyi hedefleriyle buluşturmaya çalışacaklarını diğer taraftan da vatandaşların sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreteceklerini bildirdi.

Gelecek hafta 7 kişilik Yüksek İstişare Kurulunu açıklayacağını belirten Erdoğan, bu kurulun ağırlıklı olarak daha önce TBMM'de başkanlık görevi yapanlardan oluştuğunu anımsattı.

Terörden savaşa kadar bölgede çok ciddi krizler yaşanırken kendilerinin hep birlikte omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini kaydeden Erdoğan, sadece 85 milyonun değil, yönünü Türkiye'ye çevirmiş yüz milyonların da umudu olan bir parti olduklarını söyledi.