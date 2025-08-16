Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına yönelik havadan ve karadan yürütülen mücadele sonucunda Bursa’nın İznik, Zonguldak’ın merkez, Bartın’ın Amasra, Muğla’nın Fethiye ve Balıkesir’in Edremit ilçelerindeki yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde dün çıkan örtü yangını, Bursa’nın İznik, Zonguldak’ın merkez, Bartın’ın Amasra, Muğla’nın Fethiye ve Balıkesir’in Edremit ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı.

Adıyaman’ın Besni ve Balıkesir’in Erdek ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı Kocaeli’nin Karamürsel, Karaman’ın Ermenek ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçelerindeki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğü kaydedildi.