KKTC’de temaslarda bulunan Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti ile Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bir araya geldi.

Heyetler arası görüşme, Meclis’in Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu'nda yer aldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk’ün başkanlık ettiği, heyetler arası görüşmeye Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan ve Meclis bürokratları da katıldı.

Heyetler arası görüşme öncesi Meclis Başkanı Töre, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Öztürk ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay basına açıklamalarda bulundular. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Töre

Meclis Başkanı Töre, Türkiye ile birlikte yürütülen “ulusal” ve “milli” bir politika olduğunu, müşterek ortak kararlar alınması, ortak hedefler tespit edilmesi ve buna göre çalışmalar yürütülmesinin “elzem” olduğunu söyledi.

KKTC ile Türkiye Meclisleri arasında ortak protokol olduğunu, diğer Türk Cumhuriyetleri ile de dostluk gruplarının oluştuğunu, bunların zaman içerisinde daha da gelişeceğini ifade eden Zorlu Töre, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA'ya gözlemci üye olduğunu yineledi.

“Bu çalışmalar bize ciddi moral veriyor” diyen Töre, “Bugün ciddi gelişmeler var. Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açma veya temsilcilik açma girişimleri var ve resmen bunu Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de duyurması büyük bir gelişmedir. Dolayısıyla bu tür adımların arkası gelecektir” dedi. Töre, “KKTC’nin tanınması için ülkenin görünürlüğünü daha da artırmamız gerekir” diye devam etti.

“Türkiye ile birlikte milli menfaatler doğrultusunda gerekli adımların atılacağını” ifade eden Töre, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve heyetine teşekkürlerini iletti

Öztürk

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, yanında olmaya devam ettiğini ve bunun KKTC için “çok önemli” olduğunu ifade etti.

“Özellikle Güney Kıbrıs birçok komşu ülkeyle anlaşmalar yaparken, bizim de Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri en üst seviyede tutmamız gerekir” diyen Öztürk, KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu belirtti.

Öztürk ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın BM’nin 78’inci Genel Kurul toplantısındaki konuşmasında KKTC’nin tanınması yönündeki çağrısının “çok önemli ve değerli” olduğunu ifade ederek, Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Oktay

Konuşmasının başında, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye heyetler arası toplantıya katılımından dolayı teşekkürlerini sunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, heyetiyle birlikte KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Oktay, “Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türk Devletleri Teşkilatı ve güçlü bir KKTC için önemli ama aslında güçlü bir Türkiye’nin bölge barışı, dünya barışı açısından da ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük… Ama daha da önemlisi bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olarak her alanda iş birliğimizin güçlü olması asıl bu güce güç katacaktır” dedi.

KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkilerden elde edilecek yakın iş birliklerinin, her gün daha ileriye götürülmesinin “son derece kritik” olduğunu aktaran Oktay, “TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti olarak bugün burada nasıl birbirimize katkı verebiliriz, bunları değerlendiriyoruz” dedi.

Oktay, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulunduklarını, Beyarmudu ve Yiğitler köylerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Köy ziyaretlerinde edindiği bilgilere değinen Oktay, Pile’de yaşayan, hasta olan ve bir ambulansa ihtiyacı olan KKTC vatandaşının, ambulansla KKTC’ye getirilmesine müsaade edilmediğini, insani olmayan şartlarda Beyarmudu Sınır Kapısı’na getirildiğini ve kontrol noktalarından geçtikten sonra, sınır kapısının önünde ambulansa alındığını anlatarak, bunun “kabul edilebilir” bir şey olmadığını söyledi.

"İnsan haklarından bahseden, sürekli her fırsatta insan hakları ile alakalı bize nasihat etmeye çalışan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere batıdaki birçok ülkenin bunları görmüyor olmaları ve sonrasında da insan hakları boyutunda bize bir şey söylüyor olmaları kadar çelişkili bir konu olamaz” diyen Oktay, “Bizim Dışişleri Komisyonu üyeleri ve parlamentoları olarak da tüm dünyaya bunu ilan etmemiz gerekiyor. Sesimizin çıktığı kadar bunu anlatmamız, ifade etmemiz gerekiyor” dedi.

Oktay, “Bir yol yapıyorsunuz, hasta olduğu zaman normal kendisi gelebilsin diye ama kendi bölgesi de olmayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprağı içerisinde olan bir bölgede gelip müdahalede bulunuyor ve o bölgede de -bugün Beyarmudu Belediye Başkanı’ndan öğreniyoruz ki- burası ‘Rum toprağı’ diyebilecek kadar ileri gidebilecek sözde BM Barış Gücü komutanı veya personeli… Kimse... Bu yetkilerinin çok ötesine geçmektir, bu kabul edilebilir bir şey değildir” diyerek, Birleşmiş Milletler'in bu kişiyi tespit edip gereğini yapması gerektiğini söyledi.

“Pile-Yiğitler yolu, barış projesidir, insani bir projedir” diyen Oktay, bu projenin desteklenmesi kadar insani bir şey olamayacağını, Türkiye olarak projenin tamamlanması için gereken desteği sona kadar vereceklerini yineledi.

Oktay, KKTC’nin çeşitli gözlemci üyeliklerinin “son derece kritik, önemli ” olduğuna işaret ederek, bunların bir adım öteye taşınması, KKTC’nin tanınması yönünde biz üzerimize düşeni yapacağız” dedi.