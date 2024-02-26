Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği Genel Başkanlığı’na Nusrettin Yuca getirildi.

TBK Gaziler Derneği, Abdurrahman Eskihallaç'ın istifasıyla boşalan başkanlık için olağanüstü genel kurula gitti. Mücahitler Sitesi’nde dün yapılan genel kurulda başkanlığa tek aday olan Nusrettin Yuca getirilirken mali ve faaliyet raporları da okundu.

Yuca başkanlığındaki yönetim kurulu Boğaz Şehitliğini de ziyaret etti.