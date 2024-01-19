Tayland'da aktivist Mongkol Thirakot, monarşiyi eleştirdiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İnsan Hakları için Taylandlı Avukatlar Birliği, Chiang Rai bölgesindeki temyiz mahkemesinin Thirakot'a yönelik aldığı yeni karara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Thirakot'un monarşiyi ve Kral'ı eleştirdiği daha fazla sosyal medya paylaşımının mahkemece tespit edildiği ve bu nedenle de halihazırda çarptırıldığı 28 yıl hapis cezasına 22 yıl daha eklendiği kaydedildi.

- Thirakot, 28 yıl hapse mahkum edilmişti

Mahkeme, Ocak 2023'te Thirakot'u monarşiyle ilgili paylaşımları nedeniyle "Kral'a İhanet Yasası'nı" ihlal etmekten suçlu bulmuştu.

Thirakot'un 14 sosyal medya paylaşımına ilişkin her biri için üçer yıl olmak üzere 42 yıl ceza veren mahkeme, daha sonra işbirliği yaptığı gerekçesiyle sanığın cezasını 28 yıla düşürmüştü.

- Kral'ı eleştirenlere yönelik kanun, tartışmaların odağında

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi ülkede tartışmalara neden oluyor.

Muhalifler, bunun ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini ve hükümete yönelik eleştirileri sindirmeyi amaçladığını söylüyor.

Başkent Bangkok'ta yüzlerce kişi, Anayasa Mahkemesinin, protestocuların monarşi reformu talebinde bulunmasının hükümeti devirme girişimleriyle eş değer olduğuna dair kararına tepki göstererek sokaklara dökülmüştü.