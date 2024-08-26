Tayland'ı etkisi altına alan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinden (DDPM) yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin hanenin ülke genelindeki şiddetli yağışlardan etkilendiği bildirildi.

Sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 19 kişinin yaralandığı, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, sel riskinin kuzeydeki Chiang Rai, Nan, Phayao, Phetchabun ile Phrae eyaletlerinde devam ettiği uyarısında bulunuldu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.