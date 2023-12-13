Tayland'da milletvekili Rukchanok Srinork, monarşiye "hakaret ettiği" gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rukchanok, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımında, monarşiye "hakaret ettiği" gerekçesiyle Başkent Bangkok'ta hakim karşına çıktı.

Mahkeme, milletvekiline iki paylaşımı nedeniyle 3'er yıl hapis cezası verirken, Rukchanok ise kararı temyize götürerek kefalet başvurusunda bulundu.

Üst mahkemenin temyiz başvurusunu reddetmesi halinde ise Rukchanok'un milletvekilliği düşecek.

Rukchanok, mayısta yapılan genel seçimlerde, İleri Hareket Partisi'nden (MFP) meclise girmişti.

-Monarşiyi eleştirenlere 15 yıla kadar ağır hapis

Tayland'da "Lese Majeste" olarak adlandırılan "Kral’a İhanet" yasası, Kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Yasa, dünyada Kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer kanunların en katılarından biri kabul ediliyor.

Yasaya göre, Kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, bu kişileri karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.