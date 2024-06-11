Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hayvan pazarında çıkan yangında binlerce hayvanın öldüğü bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, hayvan satılan 118 dükkanın bulunduğu pazarda çıkan yangında bazıları egzotik evcil tür olmak üzere, birçok hayvan öldü. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiyecilerin çalışmaları ardından söndürüldü.

Bir dükkan sahibi balık, kedi, köpek, maymun ve birçok egzotik hayvanın satıldığı pazardaki yangının, köpek satılan bir dükkanda çıktığını öne sürdü. Yangının köpekler için açık bırakılan vantilatörlerden çıktığını söyleyen satıcı, pazardaki binlerce hayvanın öldüğünü belirtti.

İlk belirlemelere göre yangında dükkan sahiplerinden veya müşterilerden ölen ya da yaralanan olmadı.