Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Soytürk mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Dilara İrdem olayla ilgili bulguları aktardı. İrdem 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Girne-Tatlısu anayolu 1-2 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden Bahçeli’ de sakin zanlı Mustafa Soytürk’ün yönetimindeki RT 846 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Girne’ de sakin İffet BİLAL yönetimindeki GY 603 plakalı Mazda marka salon aracın önünü tıkaması sonucu kazaya sebebiyet verdiğini mahkemeye aktardı. Polis kaza sonucu hafif yaralanan RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa SOYTÜRK’ün ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan AYDIN’ın Girne Dr. Akçiçek hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu ollduğunu ancak kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet BİLAL’in ise Girne Dr. Akçiçek hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Devlet hastanesi acil servisine sevk edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis Çavuşu Dilara İrdem kazada ayır yaralalan İffet BİLAL’in görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip almış olduğu yaralara dayanamayarak ayni gün saat 03:10’da yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alına ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, zanlının kan örneklerinin tahlil sonucunun beklendiğini belirterek ilk etapda soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.