Tatlısu Belediyesi tarafından Tatlısu'da Doğal Ürünler Pazarı açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptı. Açılışa, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş,Tatlısu Belediye Bakanı Hayri Orçan, bazı milletvekilleri ve yetkililer de katıldı.

-Töre

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre yaptığı konuşmada, kırsal bölgelerde yapılan üretimin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve aile yapısını güçlendireceğini söyledi.

Tatlısu’da ciddi anlamda kentleşme ve yapılaşma olduğunu, kalkınmanın yanında nüfusun da arttığını, bunun da ekonomik canlılık getirdiğini belirten Töre, kırsal bölgelerde üretilen ürünlerin halkla buluşturulması noktasında doğal ürünler pazarının önemli bir görev üstleneceğini kaydetti.

Töre, Tatlısu’nun incisi harnupun özel teşviklerle desteklenmesi gerektiğini, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yönde yürüttüğü çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

Zorlu Töre, geçtiğimiz günlerde Hayvancılar Birliği’nin yaptığı eylemleri de anımsatarak, devletin kurumsal yapısına yönelik protestolardan sakınılmasını istedi.

Konuşmasında siyasete yönelik mesajlar da veren Töre, sıkıntıların bahane edilerek devletin erozyona uğratılmaya çalışıldığını ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

20 Temmuz’da Kıbrıs Türk Halkı’nın yeniden dirilişini kutlayacaklarını belirten Töre, direnerek, canı cana kana kana katarak bugünlere geldiklerini ifade etti.

Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın çizdiği coğrafya üzerinde bir devlet kurduklarını ve Mücahitler ile Mehmetçiklerin kanları bu toprakları vatan yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hiç kimsenin KKTC’ye ve 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na dil uzatamayacağını söyleyerek sözlerine son verdi.