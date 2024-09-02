Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festival kapsamında 6 Eylül Cuma günü saat 19.00’da kortej yürüyüşü olacak, gösterilerin ardından saat 19.45’te ise açılış konuşmaları yapılacak.

7 ülkeden uluslararası halk dansları ekiplerinin de sahne alacağı festival konserlerle çeşitli gösterilere ev sahipliği yapacak.

Göçmenköy Taşkınköy Festivali 5-8 Eylül’de Yapılacak Göçmenköy Taşkınköy Festivali 5-8 Eylül’de Yapılacak

Plaj güreşi, tavla turnuvası ve çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra ücretsiz karikatür ve portre çizimlerinin de olacağı 17’nci Harnup Festivali 8 Eylül Pazar akşamı tamamlanacak.

Editör: Timuçin Cansoylu