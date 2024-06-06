Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu-Mersinlik arasında çıkan orman yangınına müdahale için yardım çağrısı yaptı.

TAK muhabirine açıklama yapan Orçan, Tatlısu-Mersinlik arasındaki asfalt yolun solundaki bölgede başlayan yangına şu anda iki helikopterle havadan müdahale edildiğini söyledi.

Bölge tepelik olduğu için karadan itfaiye araçlarının alevlere ulaşmasının mümkün olmadığını ifade eden Orçan, "Durum çok kötüydü ancak havadan müdahale başlayınca yangın biraz daha kontrollü sürüyor" dedi.

Orçan, riskin çok büyük olduğunu, alevlet kontrol altına alınamazsa Haziran 2022'deki yangının ulaştığı noktaya kadar gitme tehlikesi bulunduğunu anlattı.

İlgili tüm birimlerin şu anda seferber olduğunu kaydeden Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, insan desteğine de ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Orçan, yanan bölgenin çam ağaçlarıyla dolu yeşil bir bölge olduğunu söyledi.