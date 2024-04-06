Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesi sonrası yaptığı, gerekse İngiliz “Daily Telegraph” gazetesinde yer alan açıklamalarına Rum tarafından tepki geldi.

Haravgi gazetesi: “Guterres Tatar’ı Da Dinledi ve Atılacak Adımlar Konusunda Karar Veriyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında yer verdiği haberlerinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dünkü açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarının “arzu edilen ortamın oluşmasına yardımcı olmadığı” iddiasında bulundu.

Tarar’ın Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamayı değerlendiren Hristodulidis, “Kendisinin aynı taktiği izlemeyeceği ve müzakerelerin kamuoyu açıklamalarıyla yeniden başlamayacağını” ifade etti.

Hristodulidis sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel Sekretere inanıyorum, aklındakini biliyorum. Şu anda söyleyebileceğim tek şey, müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koyabilecek olumlu bir şeyin gerçekleşmesini dilediğimdir”.

- Letimbiotis: “Tatar’ın açıklamaları olumlu katkı yapmıyor”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in dünkü açıklamasında, Tatar’ın “Daily Telegraph” gazetesinde yer alan açıklamalarını değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre Letimbiotis, Tatar’ın açıklamalarının “olumlu katkı yapmadığı ve ortak vatanın geleceğini yansıtmadığını” iddia ederek, Tatar’ın Guterres’le görüşmesinde, “Yapıcı tutum takınmasını ve Guterres’in; müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması çağrısına olumlu karşılık vermesi” umudunu dile getirdi.

Letimbiotis, Rum liderin, müzakerelerin yeniden başlamasına ve Kıbrıs sorununa BM’yle iş birliği içerisinde kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik bağlılığını da yineledi.

Gazete haberinin devamında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına da birkaç cümleyle yer verdi.

Alithia gazetesi ise haberini: “Büyük Gaf – Ya Tiyatro Çeviriyorlar Ya Da Genel Sekreterin Önerisini Yok Ettiler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Hükümet Sözcüsünün dün yaptığı açıklamayla, Hristodulidis’in açıklamaktan kaçındığı, BM Genel Sekreteri’nin önerisini açık ettiğini yazdı.

Gazete, Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, Tatar’ın BM Genel Sekreteri’yle yapacağı görüşmede “Genel Sekreterin, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması çağrısına olumlu yanıt vermesini umut ettiğini” söyleyerek, Guterres’in önerisini açık ettiğini iddia etti.

Letimbiotis’in bu açıklamasının, BM’nin artık taraflar arasında ortak zemin aramaktan vazgeçtiği ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması çağrısında bulunacağı anlamına geldiğini öne süren gazete, tüm bunlara karşın, hükümetin, Rum muhalefet partileri ve kamuoyunu bilgilendirmemeye devam ettiğini vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Kıbrıs Sorununda Oyunun Kurallarının Değişmesi – Tatar Genel Sekretere Ambargonun Kaldırılması Talebiyle Gitti”.

Politis: “Tatar Ambargo’nun Kaldırılmasında Israrcı”.