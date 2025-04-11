Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nda uluslararası topluma çağrı yaparak, “Kıbrıs Türk halkının sesini duyun. Bu adaletsizliği ve insanlık dışı izolasyonu sona erdirin” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Antalya Diplomasi Forumu’na konuşmacı olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’da Nest Konferans Merkezi'nde Yusuf Erim’in moderatörlüğünde yaptığı konuşmada, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde Cenevre’de düzenlenen gayri resmî Kıbrıs toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, adada iş birliği kültürünü yaratmak üzere yeni adımlar atabilmek için Rum lider ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, “Kıbrıs adasının geleceği için karşılıklı yarar sağlayacak konularda diyaloga ve iş birliğine her zaman açığım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre’deki toplantıda, 4 yeni sınır kapısının açılması, mayın temizleme çalışmaları, gençlik komitesinin kurulması, madem alanlarını da içeren çevre ve iklim değişikliği konuları, ara bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu gibi konulardaki girişimlerde ise uzlaşma sağlandığını belirterek, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin atanmasına da onay verdiğini dile getirdi.

-“Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakkı olan egemen eşitliği teyit edilmelidir”

Cumhurbaşkanı Tatar, adil ve kalıcı bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması temelinde mümkün olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türk halkı, kendi kurduğu devleti KKTC’de barış içinde yaşamak, gelişmek ve dünyayla bağ kurmak istiyor” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının temel haklardan mahrum bırakıldığını, doğrudan uçuş, ticaret ve temaslar gibi en basit insani haklara dahi erişemediğini vurguladı.

BM Genel Kurulu’nun her yıl düzenlenen oturumlarında yaptığı konuşmalarda uluslararası topluma defaten Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması ve dünya ülkelerinin KKTC ile ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkiler kurması yönünde çağrı yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Bu büyük adaletsizliğe karşı sesimizi duymaları ve insan haklarımızın ihlali anlamına gelen bu konuda somut adımlar atılmasına yardımcı olmaları için uluslararası topluma yeni bir çağrıda bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Antalya Diploması Forumu’nda bulunuyorum. Bu bağlamda Sayın Erdoğan’a teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum yönetimini 1960 ortaklık devletinin yasal devamı olarak tanımasının, çözümsüzlüğün esas nedeni olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun tarihi ve hukuki temelden yoksun olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının yıllardır maruz bırakıldığı siyasi ve ekonomik izolasyonun 1963 yılında başladığına işaret ederek, Rumların adayı Yunanistan’a bağlama hedefi (ENOSİS) doğrultusunda yüzlerce Türk köyüne saldırılar düzenlediğini, Kıbrıs Türk halkının zorla kamplara ve gettolara itildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreçte BM Güvenlik Konseyi’nin 1964 yılında aldığı 186 sayılı kararla, Kıbrıs Rum yönetiminin ada hükümeti olarak tanınmasının Kıbrıs Türk halkının izolasyonunu daha da derinleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1963’te ortak devlet yapısından silah zoruyla dışlandığını, 1960’ta kurulan ortaklığın Rum tarafı tarafından tek yanlı olarak gasp edildiğini ve ardından gelen saldırılar ve ambargolarla Kıbrıs Türk halkının izole edildiğini söyleyerek 1974’te ise Türkiye’nin müdahalesinin halkı soykırımdan kurtardığını kaydetti.

2004’teki Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk tarafının yüzde 65 oranında “evet”, Rum tarafının ise yüzde 76 “hayır” oyu verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, buna rağmen Rumların Avrupa Birliği’ne tüm ada adına kabul edilmesinin büyük bir adaletsizlik olduğunu belirtti.

Bu süreçte verilen doğrudan ticaret ve uçuş sözlerinin tutulmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonların halen devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen, federal bir çözüm için nihai girişimin ise Temmuz 2017 yılında Crans Montana’da çöktüğünü anımsattı.

-“Gerçekçi yol AB çatısı altında iki devlettir”

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon temelindeki çözüm önerilerinin yıllardır sonuç vermediğini ve artık tükenmiş bir model olduğunu belirterek, Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı egemen eşit devlet temelinde çözümün tek gerçekçi yol olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm ancak adadaki iki ayrı halkın, iki ayrı devlet temelinde iyi komşuluk ilişkileri içinde iş birliği ile mümkündür” dedi.

Kıbrıs Türk halkının izole edilmesinin siyasi değil, insan haklarına dair bir mesele olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı, bu izolasyonun derhal sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımızın kendi bayrağı altında spor müsabakalarına katılabilmesi, doğrudan uçuşların yapılabilmesi en temel hakkıdır” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının adanın yönetimi ve kaynaklarını Kıbrıs Türk halkı ile eşit bir şekilde paylaşma konusunda hiçbir arzusunun olmadığını birçok kez gözlemlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi hatası olmaksızın izolasyonlara maruz bırakılmaya devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu forumun günümüzden geleceğe bir köprü oluşturması, farklı uluslar ve halklar arasında sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına yönelik çabaların güçlenmesine yardımcı olması temennisinde bulundu.

“42 yıl önce ilan edildiğinden bu güne Kıbrıs Türk halkının vatanı olan KKTC’nin uluslararası toplumda hak ettiği yere ulaşabilmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Haziran 2004’ten beri İslam İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye ve Kasım 2022’den bu yana ise Anayasal ismiyle KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden adaya getirilen “Asrın Projesi” olarak nitelendirilen su temin projesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, suyun Rum tarafı ile paylaşılması ve su konusunda iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Uluslararası toplum dünyanın diğer bölgelerinde iki devletli çözümlere destek verirken Kıbrıs adasında gerçekte iki demokrasi ve iki devlet olduğunu neden göremiyor? Bu gerçekleri görmezden gelmek çözüm bulunmasına yardımcı olmayacaktır. Uluslararası topluma çağrım şudur: Kıbrıs Türk halkının sesini duyun! Bu adaletsizliği ve insanlık dışı izolasyonu sona erdirin! Haklarımızı geri verin!” şeklinde konuştu.