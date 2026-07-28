Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in bir araya geldiği akşam yemeği 21.05’te sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’dan verilen bilgiye göre, ara bölgede saat 19.00’da başlayan yemek iki saat sürdü.

Antonio Guterres, yarın saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ara bölgede İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde de bir araya gelecek.

Yarınki üçlü görüşmenin ardından Guterres’in basın toplantısı yapması bekleniyor.