Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun yıllar ülke sporuna çeşitli kademelerde hizmet eden Atilla Topaloğlu’nun kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun yıllar ülke futboluna çeşitli kademelerde hizmet eden, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ile MHK’nın eski başkanlarından Atilla Topaloğlu’nun vefatının 23. yıl dönümünde, kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında Atilla Topaloğlu’nun, Kıbrıs Türkü’nün değerli bir ismi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yıllar spora ve sosyal hayata hizmet ettiğini ifade etti. Adının hâlâ yaşatıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklardaki mücadelesine katkı koyan Atilla Topaloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.