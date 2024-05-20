Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Celal Bayar başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Mart sonu gerçekleşen genel kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni yönetimi kutladı.

Tatar, KKTC’nin çağdaş değerleri, kurum ve kuruluşları ve demokrasisi ile Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci üye olduğunu belirterek Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana 50 yılda çok gelişmeler yaşandığına değindi.

Gambiya temaslarına işaret eden Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İslam devlet yetkilileri ile KKTC gerçeklerini görüşme imkanı bulduğunu belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle Birleşmiş Milletler'de ve pek çok platformda Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargoların kaldırılması gerektiğini ve KKTC’nin bağımsızlığının tanınmasının vaktinin geldiğini dile getirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeklerine göre ancak adil ve kalıcı bir antlaşmayı yakalayabiliriz” dedi.

Tatar, “Barış, adaya 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’yla gelmiştir” diyerek, 50 yıldır adada süren barıştan Rumların da faydalandığını ve ekonomilerini ve refahlarını geliştirdiklerini söyledi.

Özden gelen hak olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü ile ancak bir antlaşmanın mümkün olabileceğinin altını çizen Tatar, müzakerelerin devletten devlete yapılması gerektiğini kaydetti.

Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in ortak zemin bulma çabalarına değinerek, direkt uçuş ve doğrudan ticaret konusundaki ambargoların hafifletilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik Holguin’e önerileri olduğunu ancak karşı taraftan yanıt alınmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde politika sürdürüldüğüne değinen Tatar, artık dünyanın Ada'da iki ayrı devlet, halk ve demokrasinin olduğunu anladığını belirtti.

Lozan ve Kuruluş antlaşmalarından kaynaklı olarak TC’nin garantör ülke olduğuna ve tek taraflı müdahale hakkı kazandığına dikkat çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin üye olmadığı AB’ye Rum tarafı tek taraflı üye yapılırken, Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonların devam ettiğini söyledi.

-Bayar

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtarak, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Derneğin hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projeleri paylaştı. Geçmişi yad etmek ve TMT’ye emek verenleri anmayı amaçladıklarını ifade eden Bayar, TMT ruhunu canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Rum-Yunan zihniyetinin Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görmeye devam ettiğini, bunun kabul edilebilir olmadığını belirten Bayar, egemen eşit iki devlet temelinde bir çözümle ancak Kıbrıs Türklerinin varlığını sürdürebileceklerini ve Tatar’ın TC’nin tam destek verdiği iki devlet politikasını desteklediklerini kaydetti.