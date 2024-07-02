Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile görüşmesi tamamlandı.

Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek üzere BM Merkezi’nin bulunduğu New York’a gidişi öncesinde liderlerle görüşme programı kapsamında yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Tatar ve Stewart açıklamalarda bulundu.

Colin Stewart, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’la, bu hafta sonu New York’a yapacağı seyahati ele aldıklarını belirterek, 11 Temmuz’da Konsey’e brifing vereceğini, ağustosun ilk günlerinde ise adaya geri dönmeyi planladığını belirtti.

Görüşmede, Konsey’e aktarmayı planlandığı ana konuların konuşulduğunu söyleyen Stewart, bu konuların Genel Sekreter’in Konsey’e sunacağı raporda da yer alacağını ifade etti.

Özellikle, “her iki tarafın da rahatsız edici bir hızla ilerlettiği ara bölgenin askerileştirilmesi” konusundaki endişelerini paylaştığını kaydeden Stewart, “Güvenlik Konseyi, taraflardan karşılıklı olarak gerilimi azaltmayı değerlendirmelerini talep etmesine rağmen bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini görüyoruz.” dedi.