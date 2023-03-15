Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketi nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilerek, ihtiyaç duyulması durumunda KKTC'nin, Türkiye’deki soydaşlarımızın her zamanki gibi yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketiyle ilgili taziye ve geçmiş olsun mesajı şöyle;

“Deprem felaketinin ardından Anavatan Türkiye’de Adıyaman ve Şanlıurfa’da gerçekleşen yoğun yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde ne yazık ki can kaybı, sivil halk ve itfaiye görevlileri arasında kayıplar gerçekleştiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Yaşanan sel felaketinde can kaybının artmaması en büyük temennimiz.

İhtiyaç duyulması durumunda devletimizin Türkiye’deki soydaşlarımızın her zaman olduğu gibi yanında olduğunu vurgulamak istiyorum.

Yaşanan bu felaket nedeniyle şahsım ve halkım adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletirken, yaşanan felaketin yaralarının en erken zamanda sarılacağına inanıyorum”.