-Tatar: “Öğrencilerimiz, bu ülkenin geleceğinin teminatıdır”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler bugün düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefkoşa bölgesinde yer alan ilkokul öğrencilerinin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergahında düzenlendi. Bandonun da eşlik ettiği yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ve bakanlık bürokratları da katıldı.

-Atatürk Anıtı’nda tören

Kortej yürüyüşü öncesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreni sonrasında kortej yürüyüşü başladı. İlk durak Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencileri selamlayarak, sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Levent İlkokulu öğrencisi Masal Aldağ yaptı. Şht Yalçın İlkokulu öğrencisi Saniye Nil Güven de şiir okudu.

-Tatar: “Devletimiz, her zaman öğrencilerin yanında olacak”

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm öğrencilerin bayramını kutladı ve öğrencileri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Türk milletinin en büyük lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği çok önemli bir bayram olduğunu belirten Tatar, öğrencilerin gelecekte ülkenin yöneticileri ve gerçek sahipleri olacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin her zaman öğrencilerin yanında olacağını vurgulayan Tatar, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için ellerinden geleni yapmakta olduklarını kaydetti.

Öğretmenleri en iyi şekilde dinlemenin önemine dikkat çeken Tatar, “Başarılı olabilmek için diyaloğu ve aranızdaki arkadaşlık ilişkilerini en iyi şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Bu güzel adamızda barış, güven ve huzur içinde yaşarken elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine de sahip çıkmak, bu değerleri benimseyerek, hep birlikte bu memlekete hizmet etmek en büyük temennimizdir.” dedi.

“Öğrencilerimiz, bu ülkenin geleceğinin teminatıdır.” diye konuşan Tatar, büyük lider Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla andıklarını kaydetti.

Öğrencileri geleceğe emin adımlarla taşıyabilmenin gücü ve mutluluğu içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencileri tebrik etti ve daha başarılı günlerde kucaklayabilme temennisinde bulundu.

Tatar, öğretmenlere ve onlarla geçirilen zamana çok değer verilmesini isteyerek, “Onlar sizleri eğiterek geleceğe taşıyacak olan değerli insanlardır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan etkinlik halk dansları gösterisinin ardından son buldu.