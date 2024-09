Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerle, girişimci Ayhan Hassan tarafından Port Washington'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre etkinlikte konuşan Tatar, "Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, Kıbrıslı Türklerin kalbi KKTC için atıyor" dedi.Tatar, BM Genel Sekreteri ile bir araya gelerek Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu ortaya koyduğunu da söyledi.“KKTC’den sizlere en içten selamlarımı iletiyorum. Her yıl BM Genel Kurulu vesilesiyle New York’a geldiğimde, burada yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluşmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu buluşmaya ev sahipliği yapan Ayhan Hassan’a teşekkür ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta yaşayan birçok Kıbrıs Türkü’nün, yılda en az bir kez KKTC’yi ziyaret ettiğini söyledi.Hayatlarını yurt dışında sürdüren Kıbrıslı Türklerin ülke, tarih ve kültürlerini çocuklarına aktarma konusunda büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Buradaki yaşamınızda, iş ve ev sorumluluklarınızı yerine getirirken aynı zamanda vatanınıza olan bağlılığınızı sürdürdüğünüzü görmekten büyük gurur duyuyorum. Bir çoğunuz ülkemize yılda en az bir kez geliyor ve bazıları ülkemizde yatırım yapıyor” diye konuştu.Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle dünyanın daha küçük bir yer haline geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Tek bir tuşla, KKTC’deki ailelerinizle görüntülü arama ile görüşebiliyorsunuz. Ancak büyükleriniz Amerika’ya ilk göç ettiğinde, bu tür bir teknoloji ya da iletişim imkanı yoktu. Buradan gönderilen bir mektup Kıbrıs’a aylar sonra ulaşabiliyordu, tıpkı Kıbrıs’tan buraya gönderilen mektuplar gibi” şeklinde konuştu.En büyük zenginliklerinin yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler arasındaki birlik ve dayanışma ile KKTC'ye, kültürlerine ve tarihine duydukları sevgi ve bağlılık olduğunu dile getiren Tatar "Bu duyguları gelecek nesillere aktarmanız en büyük gücümüzdür."dedi. Avustralya, İngiltere ve ABD’yi ziyaret ettiğini ve halkım duyduğu heyecan ile ve milli davaya desteğini gözlemlediğini belirten Tatar, "Ülkemizin resmen tanınmasını, halkımıza uygulanan haksızlık ve insanlık dışı izolasyonun sona ermesini isteyen halkımızın iradesini çok net bir şekilde görüyorum. Uluslararası toplumun izolasyonun sona erdirilmesi, doğrudan uçuşların, ticaretin ve temasların başlatılması yönündeki vaatlerinin yerine getirilmemiş olmasından duyduğunuz hayal kırıklığını dile getiriyorsunuz" dedi. Eşit muamele, eşit statü ve eşit fırsatlar için mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayan Tatar, "Cumhurbaşkanınız olarak taleplerinizi uluslararası aktörlere ilettiğimi bilmenizi isterim. Kıbrıs adasında Kıbrıslı Türklerin eşit ve doğuştan hakları olduğu bir gerçektir” dedi.BM Genel Sekreteri ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü gibi doğuştan sahip olduğu haklarının teyit edilmesi ve tanınmasının ardından yeni ve resmi müzakerelerin başlatılabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Federal temeldeki müzakerelerin yarım asırdan fazla bir süredir farklı süreçler ve formatlarla yürütüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Federal temelli müzakereler denenmiş, başarısız olmuş ve tükenmiştir. Artık çerçevenin dışında düşünmenin zamanı geldi. Artık pratik ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayacak yeni ve gerçekçi temelde konuşmanın zamanı geldi. İki komşu devletin iş birliği temelinde bir çözümün mümkün olduğunu söylüyoruz. Kıbrıs Adası’nın, istikrarın olmadığı bir bölgede barış ve istikrarın simgesi olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte, beş çocuk, on torun sahibi olan ve ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türk Ali Tutku ile tanıştıktan sonra duygulandığını da belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Ali Tutku’nun babası Fahri Ahmet’in, 1964 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların başlamasıyla Rumlar tarafından şehit edildiğini ifade etti. Tatar, "Halkımız bu zulümleri yaşamıştır ve bu nedenle 1974 öncesi koşullara geri dönülmesine asla izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Türk ordusunun varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesi halkımız ve güvenliğimiz için çok önemlidir” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, yerel Amerikan toplumuna ve yatırımlara yaptığı hizmetlerden dolayı adını taşıyan caddelerle onurlandırılan, çok sayıda işletme ve restorana sahip olan Ayhan Hassan’ı kutladı.



Kaynak: rss