Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, lavanta sayesinde oluşacak eko turizmle ekonomi ve turizme katkıda bulunulacağını kaydetti.

Tatar, Ziyamet'te “Karpaz Lavender Gardens”ın açılışı ve lavanta hasadının başlaması düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkeye yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek, Türkiye’den getirilen su sayesinde tarımda gelişmeler yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede lavanta yetiştiriciliği yapan girişimcilere ve Ziyamet’te lavanta yetiştirilmesini teşvik edenlere teşekkür etti.

Lavanta üretiminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, kozmetik ve sağlık alanında kullanılan lavantanın ülkeye getirisinin olacağını aktardı.

Tatar, lavanta sayesinde oluşacak eko turizm ile ekonomi ve turizme katkıda bulunulacağını kaydetti.