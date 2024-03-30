Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC’nin artık tanınması gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Nisan’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini açıkladı.

Tatar, New York'ta BM Genel Merkezinde yapılacak görüşmede, tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadeleyi anlatacağını ve bu engellemelere son verilmesini isteyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, varlığı kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık tanınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmeye ilişkin açıklamaları Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar Mart Sergisi’nin açılışında yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, sergide yaptığı konuşmada, sanatın, yaşam, kültür, çağdaşlık ve evrensellik olduğunu belirterek, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan haksız kısıtlama, engelleme ve ambargolara karşı bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açılan sergilerle bütün dünya ile aynı anda sanat eserlerinin paylaşılabildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde her ay düzenlenen sergilerde buluştuklarını ifade etti.

Sergiye katılan yerli ve uluslararası sanatçıları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar ilerdeki çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen İstanbul Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, ve Malatya İnönü Üniversitesi rektörleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin birlikte yaptığı etkinliklerin son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

-BM Genel Sekreteri ile görüşeceğim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sanatı kucaklayarak yoluna devam edeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Nisan’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmede tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadeleyi anlatacağını ve bu engellemelere son verilmesini isteyeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, varlığı kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık tanınması gerektiğini vurguladı