Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin perde gerisinde “Amalthea” adını verdiği, Larnaka’dan Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım götürülmesi projesini engellemeye çalıştığını iddia etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in “Perde gerisinde bizim çabamızı engellemeye çalıştılar” ifadesini kullandığını yazdı.

Habere göre, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargonun 17 yıl sonra ilk kez Larnaka’dan yola çıkan gemiler için kaldırdığına dikkat çeken Hristodulidis, bu aşamada yardım adı altında girişilecek yeni bir çabanın amacının sorun çıkarmak olacağını iddia etti,. Hristodulidis, "Türkiye ile konuşanlar, Türkiye ile ilişkisi olanlar gerekeni yapıyor.” dedi.

Haravgi haberde “Başkan: Türkler ‘Amalthea’yı Engellemeye Çalıştı… Türkiye ile İlişkisi Olanlar Gereğini Yapıyor” başlığını kullandı.