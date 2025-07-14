Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin hak, hukuk ve menfaatlerini korumak adına New York'ta olacaklarını, iki devletin iyi niyet ve işbirliği içerisinde neler yapabileceğini masaya taşıyacaklarını söyledi.

Tatar, siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığında yaptığı bir dizi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, daha önce Cenevre'de üzerinde mutabakata varılan 6 başlıkta yeteli ilerleme sağlayamamalarına rağmen, altı başlıktan biri olan Gençlik Komitesinin hayata geçtiğini, yeni geçiş kapıları konusunda da Türk tarafının iyi niyetini her zaman ortaya koyduğunu aktardı.

Rum tarafının, Haspolat ve Akıncılar kapıları karşısında Kiracıköy'den bir geçiş yolu açılması ısrarının sürdüğünü kaydeden Tatar, Rum Yönetimi'nden Haspolat ve Akıncılara ek olarak 2 kapı daha önermesini beklediklerini dile getirdi.

Rum tarafının mülkiyet konusunda iyi niyetten uzak adımlar attığını söyleyen ve Strazburg'daki mahkemenin son 3 aylık süreçte Taşınma Mal Komisyonu'nu mal-mülk konularında adres gösterdiğine de işaret eden Tatar, takas mekanizmasının da gündeme gelmesini istediklerini ve New York'ta karşı tarafın iyi niyetini yeniden sorgulayacaklarını söyledi.

Egemenlik ve uluslararası statüde eşitlik vurgusunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunlar kabul edilmeden sonuç alıcı görüşmelere geçilemeyeceğini vurgulayarak, direkt temas, direkt uçuş, direkt ticaret taleplerinin sürdüğünü, New York'ta masaya taşıyacakları karşılıklı diyalog ve iş birliği önerilerininse hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıslı Rumlara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.