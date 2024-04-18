Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Telsim Free Zone Liseler Arası Müzik Yarışması’nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri ve katkısı olanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, son 10 yılda binlerce gencin yarışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına güzel eserler ortaya çıkardığını belirterek, Kıbrıs Türkü’nün uluslararası temsiliyeti bakımından, kültür ve sanatını dünyayla paylaşmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün yetenekli, çalışkan ve başarılı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, jüri üyelerini, yarışmaya katılan öğrenciler ile öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmen ve müzisyenleri tebrik etti.