Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 2. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezinde gerçekleşen sempozyumda konuşmasına Azerbaycan’dan gelen milletvekillerine “hoşgeldiniz” diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, sempozyuma katılanlara ve sempozyumu düzenleyenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün asırlardır manevi değerlerine sahip çıkarak Kıbrıs’ta var olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin saldırılarına direndiğini, Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüğüne, bağımsızlığına, refahına ve devletine kavuştuğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü merhum Alparslan Türkeş’in Türk Dünyası’na çok önem verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri’nin Sovyetler Birliği’nden ayrılıp bağımsızlığına kavuştuğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte işbirliği yapmasıyla, Alparslan Türkeş’in hayalleri ve öngörülerinin gerçek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nü azınlığı düşürüp, asimile edecek federasyon defterinin kapandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşmanın gerçekleşmesi için ayrı iki eşit egemen devlet siyasetinin yürütüldüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün davasının tüm Türk Dünyası’nın davası olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 300 milyona yakın Türk Dünyası’nın birbirine vereceği desteğinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Türk Dünyası’nda alfabe ve dil birliğinin pekişmesiyle daha sağlık iletişim kurulacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek nesillerin; ekonomi, ticari kültürel ve milli bağlarının daha iyi olacağına dair inanç belirtti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anayasal adı ve bayrağıyla gözlemci üye olduğu Türk Devletler Teşkilatı’ndaki toplantılarda yer almasının tanınma yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.