Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Ruşen Karakaya’ya Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve dernek üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle ilgili devam eden İsias Davası hakkında son gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ve hükümet olarak en başından beri Türk yargısına güvendiklerini ve adaletin yerini bulması gerektiğine dair açıklamalarda bulunduklarını belirterek, süreci yakından takip ettiklerini ve bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Depremin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen acının dinmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Evlatlarımızı ve değerlerimizi kaybettik. Acılı ailelere sabırlar dilerim. Aylar geçse de acıyı unutmak mümkün değil. Adaletin yerine getirilmesi için halk olarak hassasiyetimiz ve duyarlılığımız var. Hiçbir zaman yalnız olmadınız, olmayacaksınız. İsias Davası hepimizin ortak davasıdır. Halk bir bütündür sonuna kadar mücadelemizi birlikte yürüteceğiz” dedi.

Dernek Başkanı Ruşen Karakaya da en başından beri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın süreci yakından takip ettiğini belirterek, “Bizimle beraber acıyı ilk günden beri yaşadınız, her adımımızda yanımızda oldunuz. Hassasiyet gösterdiniz ve destek verdiniz. Desteğiniz çok önemli”dedi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve dernek üyesi Yrd. Doc. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu ise 26 Nisan’da gerçekleşecek duruşmayla ilgili son gelişmeleri aktardı ve avukatlar tarafından yapılan çalışmaları anlattı.