Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 45. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, bin 400’e yakın doktoru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İnsanlığa, sağlığa ve bilime yaptığının hizmetleriniz değerlidir.” dedi.

Türkiye’nin sağlıktaki başarılarının önemine dikkat çeken Tatar, tıpta gösterilen başarıların Türk dünyasının gelişmesine vesile olduğuna vurgu yaptı.

Tıp doktorlarının katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmak ve güçlendirmek istediklerini söyleyen Tatar, tıpta yaşanan gelişmelere bağlı olarak sağlık turizminin de geliştiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki yıl gerçekleşecek kongrenin yine KKTC’de yapılacak olmasının gururunu yaşadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı, şehitlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Gazze’de yaşanan dram ve vahşet olaylarının Kıbrıs’ta geçmişte yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile 50 yıldan beri adada barış, huzur ve güvenin var olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anavatan Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle güçlendiğini ve tanınma yolunda ilerlediğini ifade eden Tatar, turizm, yükseköğretim, tarım ve hizmet sektöründe gelişmeler yaşadığını vurguladı.

Pandemi döneminde Başbakan olduğunu anımsatan Tatar, ülkenin kapandığını ve sorunlara çare aranırken, Türkiye’nin ülkede acil durum hastanesi yaptığını ve aşı gönderdiğini ifade etti.