Tatar, Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hemşireler ve ebelerin, sağlık ordusunun vazgeçilmezleri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, hemşirelik ve ebeliğin insan sevgisiyle dolu, şefkatle ve sabırla yapılan kutsal meslekler olduğunu belirti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Modern hemşireliğin mimarlarından kabul edilen Florance Nightingale, Kırım Savaşı yaşanırken, İngiltere'den gelerek, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda hemşirelik yapmış, korkmadan cephelerde birçok askerin tedavi ve bakımlarını üstlenmiş, hemşireliğin rolünün önemini ortaya koymuştur. Özellikle yaşadığımız pandemi süreci ve asrın felaketi deprem sürecinde hemşire ve ebelerin oynadığı rolün önemi bir kez daha ortaya konulmuş, bizlere ebe ve hemşirelerimizin değerini hatırlatmıştır. Bu duygularla sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda iyileştirilmesi için din, dil, ırk ayırt etmeksizin her koşulda var gücüyle çalışan başta ülkemizde görevli sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerimizin, ebelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın ‘5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’ ile ‘12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerken, özverili çalışmaları için teşekkür ederim.”