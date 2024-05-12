Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, sevginin, şefkatin ve fedakarlığın en güzel örneği olan annelerimizin gününü kutluyoruz. Bu özel günde, tüm annelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Annelerimiz evlatlarını sevgiyle kucaklayan, bizleri hayata hazırlayan ve topluma kazandıran kahramanlarımızdırlar. Zorluklara göğüs gererek, bizlere sevginin ve merhametin değerini öğreten annelerimizin KKTC'nin gelişmesi ve kalkınmasında da emeği büyüktür. Bu vesileyle, şehit annelerimiz başta olmak üzere, aramızdan ayrılmış tüm annelerimizi rahmetle anar, Anneler Gününü en içten dileklerimle kutlarım.”