Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yenierenköy Lisesi’nde eğitim gören Dipkarpazlı öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından yaralıları ziyaret etmek üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gitti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yaralı öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, hastanede Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada yaralıların tek tek muayene edildiklerini ve konsültasyonlarının yapıldığını belirtti.

Yaralılardan ikisinin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevkedildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, kaza haberinin ardından bölgedeki tüm ambulansların olay yerine sevkedildiğini ve yaralılara yerinde ve zamanında müdahale edildiğini de ifade etti.