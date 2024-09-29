Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını bugün kaybeden eski Meclis Başkanı Ayhan Halit Acarkan için taziye mesajı yayımladı. Tatar, mesajıdna, Acarkan'ın geride önemli izler ve hizmetler bıraktığını vurguladı.

Tatar mesajında, eski Cumhuriyet Meclisi Başkanlarından, eski UBP Girne milletvekillerinden Ayhan Halit Acarkan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek "1963 Rum saldırılarından itibaren sürekli varoluş ve özgürlük mücadelemize katkı saplayan bunu siyaset alanında da sürdüren Acarkan geride önemli izler ve hizmetler bırakmıştır. Merhuma Alllah’tan rahmet , kederli ailesi, yakınları ve UBP camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.