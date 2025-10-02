Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, küresel Sumud Filosuna yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaparak, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek belirtti.

Ersin Tatar Seçim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Tatar, “İsrail’in Filistin halkına yönelik ablukasını kırmak ve Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna, uluslararası sularda, İsrail tarafından yapılan askeri müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu saldırıları Gazze’de aylardır süren ve masum sivilleri hedef alan soykırımcı müdahalenin bir parçası olarak değerlendiren Tatar, , İsrail’in sistematik şekilde uyguladığı şiddet ve kuşatmanın Filistin halkını yok etmeye yönelik bilinçli bir politikanın tezahürü olduğunu artık dünya kamuoyunun gördüğünü belirtti.

Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 66 binden fazla sivilin İsrail’in acımasız saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini kaydeden Tatar, “Bölgedeki Filistin halkı en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına tamamen aykırı bir ortamda açlığa ve yokluğa mahkum edilmişlerdir. İnsanlık dramına sessiz kalanların sorumluluğu da bu vahşeti işleyenlerin sorumluluğu kadar ağırdır.” dedi.

Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle altını çizmek isterim ki, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tüm bu katliamlara rağmen İsrail’den füze ve silah sistemleri satın alması, Kıbrıs’ta barış ve istikrar adına ne kadar samimiyetsiz olduklarını bir kez daha ortaya koymaktadır. Rum tarafının, Filistin halkının kanı üzerinden kendi silahlanma programlarını ilerletmesi, en basit insani değerlere dahi aykırıdır.

Kıbrıs Türk halkı olarak bizler, mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu, onların özgürlük ve onur mücadelesini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi en temel beklentimizdir.”