Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzisyen, programcı, yayıncı ve köşe yazarı Erdinç Gündüz’ün vefatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Kıbrıs Türk Halkı; müziğiyle, kültür ve sanata olan yaklaşımıyla, kalemiyle, duruşuyla adamızda kalıcı bir iz bırakmış önemli bir değerini ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsü içindedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben de Ersin Tatar olarak ben de kıymetli müzisyen, televizyon programcısı, yayıncı, yönetici ve köşe yazarı Erdinç Gündüz’ün vefatıyla, kırk yıllık bir arkadaşımı kaybettim.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdinç Gündüz’ün yalnızca kurucularından olduğu Sıla 4 grubu ile değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk kültürüne ve medyasına yaptığı katkılarla da halkın gönlünde unutulmaz bir yer edindiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“1963 – 1974 Yılları arasında kendi vatanında kuşatma altında yaşamak zorunda kalan halkımızın en çok dinlediği yerli müzik grubu olan Sıla 4’ün, onun da katkılarıyla birlikte ortaya çıkardığı şarkılar, o karanlık dönemde hepimiz için umut olmuş, hayatımızı zenginleştirmiştir.

Erdinç Gündüz, Raif Rauf Denktaş, Ferahzad Gürsoy ve Aydın Kalfaoğlu’ndan oluşan Sıla 4, dönemin müzik ruhunu, Kıbrıs’ın yerel ezgileri ve halkımızın sanatsal geleneği ile birleştirmeyi başararak yeni bir yol açmıştır. Bu eşsiz müzik grubunun hafızalara kazınmasında ve bugün hala şarkılarının dinlenmesinde, onun büyük payı vardır.

Kişisel hayat yolculuğum boyunca kendisiyle pek çok kez bir araya geldim. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda programcı, yayıncı olarak ve özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte sonrasında, Kıbrıs FM ve Kıbrıs Televizyonu’nda yönetici olarak onun sıra dışı yayıncılık bilgisinden, müzikle iç içe olan tarzından daima etkilendiğimi belirtmek isterim. Kendi yayıncılık, televizyonculuk deneyimime başlarken de ondan çok feyz aldım.

Erdinç Gündüz, içindeki müzikal ateşi hep canlı tutmuş, sanatçı duyarlılığı ile hem halkının acılarına ortak olmuş hem de neşesini çoğaltmıştır. Şarkıları, hiç kuşkum yok ki, Kıbrıs Türk Halkını kuşaktan kuşağa birbirine bağlamaya devam edecektir. Arkadaşlığı, dostluğu ise her daim kalbimizde olacaktır.

Bugün, Bayrak Radyo Televizyon Kurumumuzda yapılan bir törenle kendisini sonsuzluğa uğurladık.

Kıbrıs Türk Halkı büyük bir evladını kaybetti. Ben de çok kıymetli bir dostumu, yol arkadaşımı kaybettim. Ailesine, sevenlerine, müzisyen ve yayıncı dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun.”