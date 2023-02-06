“Hem deniz yolu hem de havayolu ile ekiplerin ve yardımların deprem bölgesine intikali sağlanacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de bu sabah saatlerinde meydana gelen deprem ve yaşanmakta olan artçı sarsıntılar dolayısıyla etkilenen bölgelerin KKTC dernek başkanları ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, KKTC Kahramanmaraş Edeler Kültür Derneği, KKTC Malatyalılar Kültür Derneği, KKTC Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, KKTC Gaziantepliler Kültür Derneği ile KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Türkiye’de büyük bir bölgeyi etkileyen ve Kıbrıs’ta da hissedilen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bu acı çok büyüktür. Yüreğimiz parçalanmıştır” dedi.

Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm millete başsağlığı dileyen Tatar, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takım oyuncularının Adıyaman’da yıkılan otelde kurtarılmayı beklediklerini de belirtti. Tatar, sabahın erken saatlerinde kriz masası oluşturulduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası yardım çağrısında bulunduğunu anımsatarak, Kıbrıs’taki ekiplerin hazır edilmesi için harekete geçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, hem deniz yolu hem de hava yolu ile ekiplerin ve yardımların deprem bölgesine intikalinin yapılacağını kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve vali ile yapılan görüşmeler sonucunda ilgili uçak şirketleri ile de görüşülerek Adıyaman Havalimanı’na ulaşımın sağlandığını, deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin ulaşacağını belirtti.

Enkaz altında kalanlara ulaşmanın zorlu bir çalışma olduğuna dikkat çeken Tatar, “Türkiye’nin acısı bizim acımızdır. Enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılması en büyük temennimizdir” dedi.

Dernek başkanları ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın acılarını paylaşması dolayısıyla teşekkür ederek yardım kampanyalarına başladıklarını belirtti ve daha büyük can kaybının olmamasını temenni etti.