Tatar’a incelemeleri sırasında, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bürokratlar eşlik etti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bünyesinde süren çalışmaları yerinde inceledikten sonra basına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Mezarı ve Cumhuriyet Parkı’nın yapımının, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a yakışır şekilde tamamlanarak Denktaş’ın anılması ve hatırlanması gerektiğini belirtti.

Tatar, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı, Cumhuriyet Parkı, Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi çalışmalarını inceleme fırsatında bulduğunu dile getirerek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Projenin yapımının uzun zamandır büyük hassasiyetle devam ettiğini kaydeden Tatar, projenin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kişiliğine ve kimliğine yakışır şekilde tamamlanabilmesi için hükümetin ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da gayretlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Yapılan çalışmaların hızlı ilerlediğini söyleyen Tatar, projenin büyük ve kapsamlı olduğunu dile getirerek, “Burası 60 dönümlük bir arazi ve burada çeşitli boyutlarla yapılması gerekeneler var.” dedi.

15 Kasım KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümünün Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anarak onun bir mücahit, bir komutan, bir hukukçu ve daha sonra siyasi yaşamında ülke için çok mücadeleler verdiğini söyleyen Tatar, Denktaş’ın, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı olarak her zaman Kıbrıs Tük halkının kalbinde yaşayacağını vurguladı.

Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmet ve sevgiyle anarak “Mekânı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması temennisinde de bulunan Tatar, buranın yapımının, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a yakışır şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Dış ülkeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkeye gelen tüm ziyaretçilerin yanı sıra ülkedeki öğrenciler ve halkın zaman zaman burayı ziyaret edeceklerini dile getiren Tatar, yapılan ziyaretlerle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın nasıl bir lider olduğunu ve verdiği mücadeleyi, yapılacak düzenlemelerle herkesin öğreneceğini kaydetti.

Tatar, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Cumhuriyet Parkı’nın tamamlanmasıyla fevkalade önemli bir mekânın daha KKTC’ye kazandırılacağını söyledi.