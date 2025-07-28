Tatar, Başsavcı Altıncık ve Polis Genel Müdür Vekili Adalıer’i kabul etti

Lefkoşa, 28 Temmuz 25 (TAK): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hakkında yazılan ve tüm toplumu rahatsız eden kitabın yazarının yargı önüne çıkarılması için gerekli uygulamaların en erken zamanda yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başsavcı Sarper Altıncık ve Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hakkında yapılan yayımın tüm toplumu rahatsız ettiğini, toplumda infial yarattığını ifade ederek, söz konusu yazarın daha önce de ağır hakaretler içeren yazıları bulunduğunu dile getirdi.

Tatar, “Bu şahsın yargıya intikal ettirilmesi herkesin beklentisi olmuştur. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın şahsında milli değerlerimiz, maneviyatımız, TMT gibi kutsal bir kuruluşumuz hedef alınmıştır.” dedi.

İfade özgürlüğü, çokseslilik adı altında özellikle sosyal medya platformunda ağır hakaretlerin yapıldığını, bu hususta da yasaların gözden geçirilmesi için hazırlıkların olduğunu belirten Tatar, söz konusu kitabın yazarının yargı önüne çıkarılması için gerekli uygulamaların en erken zamanda yapılmasını talep etti.

-Altıncık

Başsavcı Sarper Altıncık da, bahse konu kitabın yazarının geçmişte yayımlanan pek çok kitabı olduğunu, bu konuda Polis Teşkilatının soruşturması ve Polis Genel Müdürlüğünün çalışmaları bulunduğunu kaydetti. Altıncık, gerekli mevzuatın derlenmesinin ardından yazarın yargılanması amacıyla çift uyruklu olduğu için Türkiye Cumhuriyeti yetkili organları ile irtibata geçileceğini ifade etti.