Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin artık bir gerçek olduğunu vurgulayarak, eğer bir çözüm olacaksa, bunun, 60 yıldır ayakta duran Kıbrıs Türklerinin devletiyle mümkün olabileceğini tüm dünyaya en etkili şekilde anlatmayı sürdüreceklerini belirtti. Tatar, Milli Mücadele Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Gülbahar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Cenevre’de gerçekleşecek geniş katılımlı gayrı resmi toplantı öncesinde Milli Mücadele Vakfı heyetinin görüşlerinin önemli olduğunu söyledi.Cenevre görüşmelerinin bir fırsat olarak değerlendirildiğini belirten Tatar, iki devletli siyaseti dört yıl önce Cenevre’de ortaya koyduğunu hatırlattı. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden müzakere masasına oturulmayacağını ve federasyon görüşmelerine geri dönülmemesi gerektiğini söyleyen Tatar, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesi ve Türk askerinin varlığının korunmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin artık statü kazandığını belirterek, federasyon görüşmelerinin yıllarca sonuçsuz kaldığını belirtti.- “Yıllarca federasyon görüşmeleri beyhude yapıldı ve hiçbir netice alınmadı.”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının “Biz Cenevre’ye Crans Montana’da kazandıklarımızı korumak için gidiyoruz.” şeklindeki açıklamalarına dikkati çekti. Tatar, açıklamalarda ifade edilen “Crans Montana görüşmelerindeki kazanımları koruma isteğinin” federasyon görüşmeleri sırasında gösterilen esnekliklerin Rum tarafınca “kazanım” olarak değerlendirilmesinden kaynaklandığını ifade etti.Bu sürecin artık geçmişte kaldığını ve sona erdiğini söyleyen Tatar, şöyle devam etti:“Masadan siz kaçtınız ve kaçmanızla birlikte o masa yıkılmıştır. Ve bunu en iyi bilen Genel Sekreter Antonio Guterres’tir. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde de adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olabilmesi için Türk ve Rum halkının bu topraklarda müreffeh bir gelecek yakalayabilmeleri ve her türlü iş birliğinin olabilmesi için ancak iki devlet arasında iş birliği ile mümkündür.”Rum tarafının “federal temel” derken aslında “üniter bir yapıyı” kast ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “İki devletli siyasetten geri adım atmamalıyız. Cenevre’de son dört yıldır dile getirdiğimiz vizyonumuzu muhataplarımıza tüm gerekçeleri ve ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağız.” dedi.-Türk tarafının pozisyonunu muhataplarımıza iletmek bize zemin kazandıracaktır"Tatar, Nisan 2021 Cenevre’de ifade ettiklerini, Mart 2025’teki toplantıda daha güçlü bir şekilde ifade edebilme fırsatının önemine değindi.Cenevre’de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın da aynı masada bulunmasının önemli olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye ile birlikte, Türkiye’nin desteğiyle Türk tarafının pozisyonunu muhataplarımıza iletmek bize zemin kazandıracaktır.” diye konuştu.- “Direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas”Rum tarafının tanınmış devlet olarak Avrupa Birliği’ne kabul edilirken, Kıbrıs Türk halkının izolasyonlara maruz bırakıldığını ve haklarının çiğnendiğini belirten Tatar, direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas ile Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin tescil edilmesi taleplerini yineledi.KKTC’nin tanınması için yürütülen faaliyetlerin sürdürüleceğini ifade eden Tatar, “KKTC’nin artık bir gerçek olduğunu, bir çözüm olacaksa 60 yıldır ayakta duran Kıbrıs Türklerinin devleti ile bu çözümün olabileceğini tüm dünyaya en etkili şekilde duyurmaya ve anlatmaya devam ediyoruz.” dedi.

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