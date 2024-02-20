Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyareti öncesinde Baf Türk Birliği’nin yeni yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cenk Dökmen başkanlığındaki Baf Türk Birliği heyetini kabulünde konuşan Tatar, Baf’ın Kıbrıs kültüründe ve tarihinde önemli bir yeri olduğunu, büyük kahramanlıkları ve şehitleri asla unutmayacaklarını ifade etti.

1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını söyleyen, “Esas olan bağımsızlığımızdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bugün güçlenerek yoluna devam ettiğini, geçmişin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Baf Türk Birliği’ne çalışmalarında başarı diledi.