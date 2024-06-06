Tatar: “Ara eleman ve ustaların yetişebileceği eğitim sistemiyle ülke daha da gelişecek”

Çavuşoğlu: “Mesleki tekniğin geliştirilmesine yönelik büyük çalışmalar yapılıyor”

Öztüren: “DAÜ’nün organizasyona ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz”

Hocanın: “Malzeme ve donanım desteğiyle daha kaliteli öğrenci yetiştiriliyor”

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmalarının ödül töreni, bugün yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın, öğretmeneler ve öğrenciler katıldı.

Tören, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin yapıldığı çalışmaların video gösterimiyle başladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, yarışmaların anlamlı olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, ara eleman ve ustaların yetişebileceği eğitim sistemiyle ülkenin daha da gelişeceğini kaydetti.

Başarılı ve yetenekli öğrenciler yetiştiren öğretmenleri tebrik eden Tatar, gençlerin gelişen teknolojiyle bilgiye erken ulaştığını kaydetti ve öğrencilerin teknolojiyi yakalamalarının önemine vurgu yaptı.

Tatar, lokomotif sektörlerin desteklendiğini kaydederek, teknolojide kullanılan robotlaşma ile işsizliğin artmayacağını, kalifiye kişilere daha da ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Turizm, sanayi ve eğitimdeki gelişmeler ve yapılacak çalışmalarla iş imkanlarının artacağına inandığını dile getiren Tatar, bu imkanları veren KKTC devletine sahip çıkmanın önemli olduğunu belirtti.

Tatar ayrıca, yarışmada dereceye girenleri ve katılanları tebrik etti.

-Çavuşoğlu

Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, mesleki teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik büyük çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Dünyanın geleceğinin mesleki teknikte olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, kendine yeten kişiler ve toplumlar yaratmak hedefinde olduklarını belirtti.

Bakanlık olarak, mesleki tekniği geliştirerek uluslararası standartlara ulaşılması ve eğitim sistemlerine uyumlu olabilmesi için gayret sarf edildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, teknolojik aletlerin kullanımında, bir öğrenci, iyi bir öğretmen ve bir siyah tahtaya gerek duyulduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin daha iyi yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması hedefinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, okul ve sınıf kapasitelerinin artırılacağını belirtti.

62 okulda çalışmaların, 60 okulda da projelerin tamamlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, özellikle mesleki okulları çoğaltma hedefinde olduklarını vurguladı.

-“Eylül ayında yeni meslek lisesi açma hedefindeyiz”

Lefkoşa’ya eylül ayında yeni bir meslek lisesi açma hedefinde olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Yeniceköy, İskele ve Girne’de de meslek lisesi açmak için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Meslek sahibi insanların yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, meslek okullarına talebin arttığını söyleyerek, talebin karşılanması için okul ve teknolojik alt yapının güçlendirilmesi ve öğretmenlerin donanımlarının artırılması hedefinde olduklarını belirtti.

Öğrencilerin eğitimine 4 gün sanayi bölgesinde, bir gün de okulda devam edecek şekilde çalışma yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, yapılacak yeni uygulamalarla daha nitelikli öğrenci yetiştirileceğini söyledi.

Yarışmalara ve fuarlara katılan öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Çavuşoğlu, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

-Öztüren

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, DAÜ’nün organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyulduğunu söyledi.

Bilgi ve becerilerin gelişmesini sağlayan etkinliğin önemine dikkat çeken Öztüren, DAÜ olarak mesleki teknik çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.

DAÜ’nün kalitesini tüm dünyaya gösterdiğini ve üniversitenin kalite ve nitelik açısından ön plana çıkan birçok akreditasyona sahip olduğunu dile getiren Öztüren, üniversite mezunlarının diğer mezunlardan faklı olabilmesi için bu organizasyonlara ve yarışmalara girerek bilgi ve tecrübelerini artırması gerektiğini kaydetti.

Mesleki teknik eğitiminin insansız olamayacağını söyleyen Öztüren, “Sizler olmazsanız bu meslekler de olmayacaktır. Öğrenciler, korkmayın. Kendinize güvenin ve mesleğinizi seçin” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Öztüren ayrıca, DAÜ olarak ilk üçe giren öğrencilere geleneksel olarak burs imkanı sağladıklarını anımsattı.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü Gülşen Hocanın ise konuşmasında, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

Uygulamalı eğitimin önemine işaret eden Hocanın, malzeme ve donanım desteğiyle daha kaliteli öğrenci yetiştirilebileceğini kaydetti.

Hocanın, eğitimin sadece akademik olarak değil uygulamalı yapılmasının da öğrenciler açısında büyük kazanım olduğunu belirtti.

Hocanın, ülkenin geleceği için öğrencilerin kaliteli yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek eğitimde donanım ve uygulamalı eğitimin başarıyı artırdığını vurguladı.

Mesleki eğitimde birçok etkinlik ve projelerin de yapıldığını söyleyen Hocanın, tek amaçlarının eğitim kalitesini daha da artırarak, ülkeye sahip çıkan ve bilgi becerilerini geliştirilen öğrenciler kazandırmak olduğunu söyledi.

Hocanın ayrıca, etkinliklere katkı koyan üniversitelere, sponsorlara ve yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri ve hediyelerin verildi.

Bilişim teknolojileri alanı, saç bakımı-güzellik hizmetleri, fotoğraf afiş slogan, inşaat teknolojileri, servis, elektrik-elektronik, genel turizm, sepet, bilgisayarlı muhasebe, kokteyl, barista ve yerel mutfak konularında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Ödül alan okullar ve öğrencilerin isimleri şöyle:

Barista Alanı

1. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Nasri Dağcıoğlu

2. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Ayten Nur Gündoğdu

3. Gazimağusa Ticaret Lisesi - Salih Karami

Donanım Alanı

1. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Semih Esmerboğa, Tomris Kurtoğlu, Ali Çınar Zorel, Baran Özfuttu, Kuzey Yiğen, Fatma Nisa Köse

2. Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi - Ali Kemal Zorkun, Eldem Kıranel, Mahmut Can Başavcı, Hayrünnisa Tümer, Orhan Enis Sabit, Osman Ayhan Trahonlu

3. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Mehmet Deniz Demirdelen, Mustafa Kütük, Ahmet Baştaş, Tolunay Tulucu, Sarp Bayburk, Aral Koçak

Bilgisayarlı Muhasebe Alanı

1. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Selin Çakmak

2. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Aşkın Gülışık

3. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Yunus Emre Tomak

Elektronik Alanı

1. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Samer Bilginerler

2. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Ahmet Kahraman

3. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Georgy Barkovskiy

Genel Turizm

1. Girne Turizm Meslek Lisesi - İzzet Tunç, Artemi İgnatenko

2. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Busenur Oğuz, Erdoğan A. Batıray

3. İskele Ticaret Lisesi - Nevran Selengüçlü, Ceren Kaya / Güzelyurt Meslek Lisesi - Hamide Numan, Yağmur Sakallı

Genel Turizm

1. Girne Turizm Meslek Lisesi - İzzet Tunç, Artemi İgnatenko

2. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Busenur Oğuz, Erdoğan A. Batıray

3. İskele Ticaret Lisesi - Nevran Selengüçlü, Ceren Kaya / Güzelyurt Meslek Lisesi - Hamide Numan, Yağmur

Sakallı

İnşaat Bilgisayarda Çizim

1. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Denizcan Çelik

2. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Sabri Can Sokol

3. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Süleyman Güreli

İnşaat Elde Çizim

1. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Diyar Yıldız

2. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Hasret Altun Bıçak / Güzelyurt Meslek Lisesi - Vladislar Douydov

3. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Mustafa Çevik

Kokteyl

1. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Doğukan Örskıran

2. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Ömer Bülbül

3. Girne Turizm Meslek Lisesi - Melda Nur Yılmaz

Kumanda

1. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Emirali Cip

2. Güzelyurt Meslek Lisesi - Alicem Erkek

3. Karpaz Meslek Lisesi - Necat Şenkurt

Sepet

1. Girne Turizm Meslek Lisesi - Elif Naz Uzman, Hatice Nurefşan Dursuz

2. Güzelyurt Meslek Lisesi - İlknur Özdemir, Nuray Birinci

3. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Mehmet Ali Sancak, Dilem Konaç

Servis

1. Girne Turizm Meslek Lisesi - Eşref Alkış

2. Gazimağusa Ticaret Lisesi - Gürkan Doğan

3. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Sude Pınar

Tesisat

1. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Umutcan Kesen / Güzelyurt Meslek Lisesi - Mehmet Tanık

2. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Mustafa Mıstıkoğlu

3. Karpaz Meslek Lisesi - Enver Aydener

Yerel Mutfak

1. Karpaz Meslek Lisesi - Yağmur Yılmaz, Maria Omelchemko

2. Haydarpaşa Ticaret Lisesi - Niyazi Can İnal, Deren Albayrak

3. Güzelyurt Lisesi - Ekrem Başar, Ela Bozalan

Yazılım

1. İskele Ticaret Lisesi - Mohammad Azizi, Osman Konaklı, Nazlı Baydoğan, Hüseyin Hilmi Savran

2. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi - Doğu Demircioğlu, Eren Yüksektepeli, Berk Feyzullahoğlu, Emine Muhtaroğlu

3. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi - Semih Esmerboğa, Kuzey Yiğen, Baran Özfuttu, Fatma Nisa Köse.