Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı’nın, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışından ödün vermeden hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansı’nın (AA) 105'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında, Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı’nın, milli mücadele yıllarında bağımsızlık mücadelesinde milletin sesi olduğunu ayrıca Kıbrıs Türkü’nün de sesi ve haklı davasının tüm dünyaya duyurmasına vesile olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kurtuluş Savaşı süresince halkı doğru bilgilendirmek, milli birliği tehlikeye düşürebilecek yalan haber ve kışkırtmalara karşı kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı’nın, kuruluşundan bu yana tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışından ödün vermeden hizmetini sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın saygın haber kaynaklarından biri haline gelen Anadolu Ajansı, doğruluk, hız ve tarafsızlık ilkeleriyle hareket ederek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli görevler üstlenmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyunu doğru bilgiyle buluşturan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm çalışanlarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim."